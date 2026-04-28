İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmada yaralanmıştı: Taburcu olan saldırgan Ahmet İmrak tutuklandı

İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde 7 Nisan'da polis noktasına düzenlenen silahlı saldırı ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, 1 saldırgan öldürülmüş, 2 saldırgan ise yaralanmıştı. Yaralılardan Onur Çelik, taburcu edilmesinin ardından adliyeye sevk edilmiş, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alınmış, Emniyet'teki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Diğer 3 şüpheliden 1'i savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Son olarak hastanede tedavi gören Ahmet İmrak taburcu olmasının ardından tutuklandı. İmrak'ın da Çelik'in ardından taburcu olmasıyla hastanede tedavi gören kimse kalmadı.

İmrak'ın da tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında toplamda 15 kişi tutuklanmış oldu.

Video çekerek gülen 8 plaza çalışanının 5 yıla kadar hapsi istendi

Saldırı sırasında polislerle dalga geçtikleri iddia edilen plaza çalışanları hakkında iddianame hazırlandı.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre, 8 kişi için 1 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Plaza çalışanları, ifadelerinde polisle dalga geçme niyetlerinin olmadığını kaydetti.

Ancak iddianamede, kamera kayıtlarına göre şüphelilerin olay sırasında pencereden polisleri izleyerek birlikte güldükleri ve bu davranışın bilinçli bir eylem olduğu belirtildi. Bu nedenle şahısların, kamu görevlileri aleyhine "küçük düşürücü" ve "itibarsızlaştırıcı bir algı" oluşturmayı amaçladıkları ileri sürüldü.