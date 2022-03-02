İsrail kanalı 'Ukrayna' haberinde 'Star Wars montajı' yayınladı

İsrail'de yayın yapan Kanal 13, Rusya'nın halihazırda Ukrayna'da devam eden askeri harekatından görüntülerine Star Wars filminden kesitlerinin montajlandığı görüntüleri haberinde servis etti.

İsrail'de Walla portalında yer alan habere göre Kanal 13 televizyonu Star Wars filminden karakterlerin montajlandığı görüntüleri "Ukrayna" haberinde kullandı.

Görüntülerin 12. saniyesinden itibaren Ukrayna'daki çatışmaların ortamına uygun olarak karla kaplı bir arazide filmin kurgusal karakterleri "stormtrooper"lar belirmeye başlıyor.

Sputnik'in aktardığına göre Kanal 13'ün bu hataya nasıl düştüğü henüz belirsiz. Ancak görüntülerin ilk olarak devam eden çatışmayı izleyen bir Telegram kanalı tarafından yayıldığı fark ediliyor.

Kanal, duruma ilişkin henüz açıklama yapmadı.