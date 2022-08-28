İsrail: İran nükleer anlaşma sona erdiğinde silah geliştirebilir

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz yaptığı açıklamada, İran nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) restorasyonunun Tahran'ın anlaşma sona erdiğinde nükleer silah geliştirmeye geri dönmesini engellemeyeceğini söyledi.

Benny Gantz, İran'ın mevcut koşullarda binlerce modern santrifüje sahip olduğunu, bunların yok edilmemesi halinde JCPOA'nın sona ermesi veyahut İran'ın anlaşmadan çekilmesiyle, Tahran'ın yeniden uranyum zenginleştirme çalışmalarına geri döneceğini iddia etti.

'Anlaşma bitince İran nükleer bomba geliştirebilir'

Haaretz'in haberine göre, Gantz, "İran, geri döndürülemez şekilde bilgi, altyapı ve nükleer kabiliyet kazandı. Bu durum, İran'a daha az kısıtlama getirecek olan restore edilmiş anlaşmanın İran'ın nükleer programını daha geliştirmesini sağlayacak. Söz konusu anlaşma 2031'de sona erdiğinde İran nükleer silah geliştirebilir" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Orta Doğu'daki güvenliğin sağlanması için diyaloğun önemli olduğunu, ancak İsrail'in mevcut haliyle İran nükleer anlaşmasının hayata geçirilmesine karşı olduğunu söyledi.

"İsrail, herhangi bir gelişme olursa olsun güvenliğini sağlamak için harekete geçmeye ve İran'ın bölgesel hegemonya kurmasını engellemeye devam edecektir" diyen Gantz, "İsrail askeri üstünlüğünü güçlendirmeye devam edecektir" diyerek İran'a karşı tutum değişikliği almayacaklarını sözlerine ekledi.

İran nükleer anlaşmasının restorasyonu

İran'ın nükleer çalışmalarını kapsayan JCPOA, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya arasında 2015 yılında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018'de anlaşmadan çekilirken, mevcut ABD Başkanı Joe Biden anlaşmayı yeniden diriltmeye hazır olduğunu açıkladı. Rusya, İngiltere, Almanya, Çin, ABD ve Fransa anlaşmayı eski haline getirmek için İran'la görüşmelere devam ediyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Direktörü Rafael Grossi yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programı üzerinde bir anlaşmaya varmanın her zamankinden daha yakın olduğunu söylemişti.

Bloomberg'de yayımlanan habere göre, ABD ile İran arasında anlaşmanın restorasyonu için yapılan görüşmelerin birkaç hafta içinde sonlanabileceği belirtildi.