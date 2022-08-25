İran: Nükleer anlaşmada ABD'nin yanıtı elimize ulaştı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma müzakerelerin koordinatörü Avrupa Birliği (AB) tarafından sunulan ve müzakerelerde nihai yol haritası olarak kabul edilen anlaşma taslağına ilişkin ABD'nin yanıtını aldıklarını söyledi.

Washington'ın yanıtının AB aracılığıyla kendilerine iletildiğini aktaran Kenani, "ABD tarafının görüşlerinin detaylı incelenmesine başlandı. İran, incelemeyi tamamladıktan sonra bu konudaki görüşlerini AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell iletecek" ifadelerini kullandı.