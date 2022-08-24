İran: Nükleer anlaşma dışındaki denetimleri kabul etmiyoruz

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran'ın 2015 nükleer anlaşmasındaki denetimlerden daha fazlasına izin vermeyeceğini söyledi. İslami’nin açıklamasının, AB’nin 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmak için taraflara ilettiği nihai taslak metnine ABD'nin yanıtının gelmesinden önce yapılması dikkat çekti.

IRNA'nın haberine göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, "Nükleer anlaşma kapsamında geçmişte kabul ettiğimiz nükleer kısıtlamalara yönelik denetimleri yapmaya hazırız. Ne bir eksik, ne bir fazla" dedi.

İsrail'i suçladı

Tahran'ın nükleer alandaki tüm faaliyetlerini uluslararası standartlara ve düzenlemelere uygun yürüttüğünü söyleyen İslami, "İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na bağlıdır ve bu doğrultuda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, denetimlerinde herhangi bir uygunsuzlukla karşılaştığını iddia edemez" yorumunu yaptı..

Ülkesinin nükleer programına ilişkin ortaya atılan iddiaların ve uluslararası soruşturmaların İsrail'in ortaya attığı suçlamalardan kaynaklandığını savunan İslami, "20 yıldır durmadan asılsız suçlamalarda bulunuyorlar. Siyonist rejim, İran'ın nükleer faaliyetlerini ortadan kaldırmak için psikolojik ve terör planları yürütüyor. Son günlerde bu planlarını tekrarladılar" diye konuştu.

'Anlaşma ihtimali yüksek'

Reuters'e konuşan ABD hükümet yetkilisi, Tahran hükümetinin geçmişteki taleplerinin bazılarında vazgeçmesi sonucu nükleer anlaşmayı canlandırma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

ABD’li yetkilinin bahsettiği taleplerin arasında, uluslararası denetleme kurumlarının İran’ın nükleer programına dair bazı soruşturmaları kapatmasının bulunduğu belirtildi. Ayrıca İran'ın Devrim Muhafızları Gücü'nün terör listelerinden çıkarılması talebini de geri çektiği belirtilmişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami'nin, 2015 nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması halinde soruşturmaların anlaşmanın "uygulama gününden önce" kapatılması gerektiğini söylemesi dikkat çekti.

İran, nükleer anlaşmanın ancak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın ülkedeki nükleer çalışmaları hakkındaki iddialarını geri çekmesi halinde kurtarılabileceğini açıkladı.

AB: ABD'nin onayını bekliyoruz

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran nükleer anlaşması olarak bilinen ve nihai olduğu açıklanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın taslağına İran'ın cevabına, sürece dahil olan ülkelerin çoğunluğunun onay verdiğini açıkladı.

Borrell, sadece ABD'nin yanıt vermediğini belirtti. Borrell'in ABD'nin olumlu dönüş yapmasının halinde anlaşmanın hafta sonu yapılabileceğini söyledi.