İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinli genci öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altında tutulan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde "bıçaklı saldırı" girişiminde bulunduğu iddiasıyla açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç hayatını kaybetti.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde, Filistinli bir gencin Kedumim Yahudi yerleşim birimi yakınında yer alan kontrol noktasındaki askerlere "silahlı saldırı girişiminde bulunduğu" öne sürüldü. Haberde, askerlerden yaralanan olmadığı kaydedildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Filistinlinin üzerine ateş açtı.
Filistin Sağlık Bakanlığı da yazılı açıklamasında, İsrail güçlerinin Kalkilya'da açtığı ateş sonucu 20 yaşındaki Filistinli Arif Abdunnasır Arif Lahluh'un yaşamını yitirdiğini aktardı. (AA)