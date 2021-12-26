İsrail Golan Tepeleri'ndeki yerleşimci sayısını 2 katına çıkarıyor

İsrail hükümeti işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yasadışı yerleşimcilerinin sayısını 2 katına çıkaracak planı onayladı.

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İsrail hükümeti Golan Tepeleri'ndeki yasadışı yerleşimci sayısını 2 katına çıkarma planını onayladı.

317 milyon dolarlık plan kapsamında İsrail'in işgali altındaki Suriye'nin Golan Tepeleri'nde yapılacak iki yeni yerleşim ve binlerce konut ile Yahudi nüfusun sayısının 2 katına çıkarılması öngörülüyor.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett yaptığı açıklamada "Bugün hedefimiz Golan Tepeleri'ndeki nüfusu iki katına çıkarmak. Golan Tepeleri, güçlendirilme, ekip biçme ve orada yaşama ihtiyacı kesinlikle herkesi birleştiren bir ilkedir" dedi.

Golan Tepeleri'ndeki İsrail yerleşimleri Birleşmiş Milletler tarafından yasadışı olarak tanımlanıyor.

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