İsrail Gazze'de katliamı sürdürüyor: 2,3 milyon nüfusun 1,9 milyonu yerinden edildi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 210 artarak, 21 bin 320'ye çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 83 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 210 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 360'ını da yaraladığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 320'ye, yaralı sayısının da 55 bin 603'e yükseldiğini kaydetti.

İsrail ordusu 312 sağlık çalışanını öldürdü

İsrail'in Gazze'de sağlık sistemine yönelik ihlallerine ilişkin de Kudra, İsrail ordusunun Gazze'de 312 sağlık çalışanını öldürdüğünü aktararak, bazılarının uzmanlık alanına az rastlandığına dikkati çekti.

Kudra, İsrail'in 104 ambulansı kullanılmaz hale getirdiğini, 142 sağlık kuruluşunu kasıtlı olarak hedef aldığını, 53 hastane ile 23 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığını ve Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemini ortadan kaldırdığını söyledi.

İsrail'in aralarında hastane müdürlerinin de bulunduğu 99 sağlık çalışanını alıkoyduğunu hatırlatan Kudra, uluslararası kuruluşlara İsrail'in işkence yaptığı bu kişilerin durumunu öğrenmek, ziyaret etme ve serbest bırakılması için çalışma çağrısı yaptı.

Kudra, İsrail'in Gazze'nin güneyinde Han Yunus'taki Nasır Hastanesi ile Filistin Kızılayı'na bağlı el-Emel Hastanesi çevresini hedef aldığını hatırlatarak, Gazze'nin kuzeyinde Şifa Hastanesine yapılanların burada da yapılmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Uluslararası kuruluşlara, Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi ve diğer hastanelerin korunması için adım atma çağrısı yapan Kudra, sağlık çalışanları, hasta ve yaralılar ile binlerce yerinden edilmiş kişinin hayatının söz konusu olduğunu belirtti.

Gazze'nin kuzeyinde 800 bin kişi sağlık hizmetlerine erişemiyor

Kudra, Gazze'nin kuzeyinde 800 bin kişinin sağlık hizmetine erişemediğine dikkati çekerek, İsrail'in baskın ve hedef alması nedeniyle hizmet dışı kalan Gazze'nin en büyük sağlık merkezi Şifa Hastanesi'nin ve kuzeydeki diğer hastanelerin faaliyete geçirilmesi için acil müdahale çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın, uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde sağlık uzmanı desteği aldığını belirten Kudra, yaralıların hayatının kurtarılması için daha fazla sağlık ekibine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Kudra, sahra hastanelerinin Gazze'deki hastanelerin yükünü azalttığına dikkati çekerek, uluslararası kuruluşlardan ve ülkelerden Gazze Şeridi genelinde çok sayıda enfeksiyonun tedavisi için donanımlı sahra hastanelerinin kurulması talebinde bulundu.

2,3 milyon nüfuslu Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden edildi

Nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'de yerinden edilenlere ilişkin Kudra, "Yerinden edilenlerin insani ve sağlık koşulları tarif edilemeyecek derecede felaket seviyelere ulaştı. 1,9 milyondan fazla yerinden edilmiş kişi su, yiyecek ve ilaçtan yoksun durumda." dedi.

Kudra, Gazze Şeridi'nde 50 bin hamile kadının sığınma merkezlerinde susuzluk ve yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu, sağlık hizmetlerine de erişemediğini belirtti.

Yerinden edilenlerin yarısı çocuk

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin yarısının çocuklardan oluştuğunu ve susuzluk, yetersiz beslenme, solunum ve cilt hastalıkları, aşırı soğuk ve yeni doğanlara yönelik aşı eksikliği gibi sorunlarla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekti.

Kudra, uluslararası kuruluşlara sığınma merkezlerindeki felaket durumuna acil müdahale etme çağrısı yaparak, başta kadın, yaşlı ve çocuklar gibi savunmasız kesimler olmak üzere yerinden edilen Filistinlilere su, yiyecek ve sağlık hizmeti ulaştırılmasını istedi.

Gazze Şeridi'ne yardımlara ilişkin Kudra, tıbbi yardımların sınırlı ve hastanelerin ihtiyaçlarıyla uyumlu olmadığını, binlerce yaralı ve hastanın kurtarılması için ihtiyaçlar doğrultusunda yardımların kesintisiz ulaştırılmasının sağlanması gerekliliğini vurguladı.

Kudra, yaralıların Gazze dışına çıkarılması için uygulanan prosedürün etkisiz olduğunu belirterek, günlük yüzlerce yaralının tedavi amaçlı Gazze dışına çıkması gerektiğinin altını çizdi.

Sözcü Kudra, ciddi durumdaki 5 bin yaralının hayatını kurtarmak için Gazze dışına çıkarılmasının acil öncelikleri olduğunu yineledi. (AA)