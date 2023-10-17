İsrail Gazze'de hastane bombaladı: En az 500 ölü

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombaladığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 200 kişinin öldüğü kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, sonrasında yaptığı açıklamada, saldırı sonucu ölü sayısının 500'e yükseldiğini söyledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıdan dolayı 3 gün yas ilan etti.

TBMM'den ortak bildiri

TBMM'de İsrail'in Gazze'de hastaneleri hedef alan saldırılarına ilişkin ortak bildiri yayımlandı.

Ortak bildiride, "İnsanlık suçu olan bu saldırıları en şiddetli biçimde kınıyoruz" denildi.

Mahmud Abbas, Joe Biden'la görüşmesini iptal etti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden'la yarın gerçekleşmesi planlanan toplantıya katılmayacağını açıkladı.

Karar, İsrail’in Gazze’deki hastaneyi hedef almasından sonra geldi.

Biden, çarşamba günü İsrail'e gidecek, ardından Ürdün'e geçerek Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüşecekti.