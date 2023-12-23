İsrail Gazze'de 20 bin 258 kişiyi öldürdü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 201 Filistinlinin öldüğünü , 368 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda ölenlerin sayısının 20 bin 258'e çıktığı, yaralananların ise 53 bin 688'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinden sınırlı çekilişi enkazı gözler önüne serdi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İsrail askeri araçları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater ve Cibaliya'daki Endonezya Hastanesi çevresinden sınırlı bir şekilde çekildi.

İsrail güçlerinin ayrıldığı yerlerde, yollarda top mermileri ile öldürülen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin cesetlerine rastlanıyor.

Sokaklarda cesetlerin bir kısmının parçalanması, bir kısmının ise çürümesi "trajedi ve facia" olarak nitelendiriliyor.

İsrail ordusunun geri çekilmesinin ardından Endonezya Hastanesi çevresinde ve avlusunda kapsamlı yıkımlar gerçekleştirdiği de ortaya çıktı.