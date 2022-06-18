İsrail Gazze Şeridi'ne saldırdı

İsrail Ordusu Gazze Şeridi'ne dönük hava saldırıları düzenledi. İsrail saldırıların Hamas'ı hedef aldığını ve daha önce Aşkelon'a atılan bir rokete misilleme olarak gerçekleştiğini öne sürdü.

İsrail Ordusu açıklamasında, "Bir süre önce, roket ateşine yanıt olarak, İsrail ordusu savaş uçakları ve uçakları Gazze Şeridi'ndeki bir dizi Hamas terörist hedefini vurdu. Saldırı, Hamas'ın bir askeri karakolunun içindeki bir silah üretim tesisini ve Hamas'a ait üç ek askeri karakolunu hedef aldı" dedi.

Hamas'sa saldırı nedeniyle İsrail'i uyardı.

Mayıs ayında, işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini protesto eden Filistinlilere İsrail askerleri saldırmıştı. Saldırıda 88 kişi yaralanmıştı. İsrail, uluslararası yasalara göre yasadışı olan yerleşimci evinin inşasına izin vermeye devam ediyor. Şimdiye kadar 4 binden fazla yasadışı yerleşimci konutu onay aldı.