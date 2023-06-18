İsrail Gazze açıklarındaki gaz sahası için Mısır ve Filistin'le çalışacağını duyurdu

İsrail, Mısır ve Filistin ile koordinasyon halinde Gazze denizi açıklarındaki gaz sahasının geliştirilmesi için çalışacaklarını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarındaki "Gaza Marine" gaz sahasının geliştirilmesine karar verildi.

Açıklamada, İsrail’in bu konudaki güvenlik ve diplomatik çıkarlarını korumak için uygulanacak projenin, Mısır ve Filistin yönetimi ile ortak koordinasyon çerçevesinde gerçekleşeceği belirtildi.

"Gaza Marine", İngiliz BG Group tarafından 2000 yılında keşfedilirken, İsrail'in Filistin yönetiminin bu enerji kaynağından yararlanma taleplerini reddetmesi nedeniyle bugüne kadar bölgeden gaz çıkarılamadı. (AA)