İsrail daha fazla kan istiyor: Batı Şeria'daki Filistinlilerin de idam edilmesinin önü açıldı

On binlercesini katlettiler, yüz binlercesini yaraladılar, milyonlarcasını yerinden ettiler.

Açlığı silah olarak kullandılar, altyapıları kullanılmaz hale getirdiler, yardım noktalarında pusular kurdular.

Mahkumlara çeşitli işkenceler yaptılar, tutsaklara toplu şekilde tecavüz ettiler, herhangi bir yasayı veya kuralı tanımadılar.

Bunlarla da yetinmeyen İsrail, bir süredir Filistinlileri idam etmek için yollar arıyor. Önce Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasayı onayladılar, ancak gelen tepkiler nedeniyle 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı aldılar.

Bunun üzerine Aksa Tufanı Operasyonu'na katıldığı iddia edilen Filistinlilere idam cezası verilmesini iktidarından muhalefetine hep birlikte onayladılar.

Şimdi bu yasayı da genişlettiler. İsrail askeri mahkemesinde ölümlü saldırılardan yargılanan Filistinlilerin yalnızca idam cezasına çarptırılmasına yönelik karar aldılar.

İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı kararı imzaladı

İsrail, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'na katıldığı iddia edilen Filistinlilere idam cezası verilmesini içeren tartışmalı yasaya işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri de dahil etti.

Times of Israel'in haberine göre, İsrail Ordusu Merkez Komutanlığı Şefi Tümgeneral Avi Bluth, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere idam cezası verilmesini içeren askeri emri imzaladı.

Buna göre, askeri mahkeme ölümlü saldırılardan yargılananların özel durumlar nedeniyle müebbet hapis cezası verilmediği sürece yalnızca idam cezasına çarptırılmasını gerektiriyor.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Aksa Tufanı Operasyonu'na katılanlara idam cezasını kapsayan tasarının yasalaşmasının ardından Bluth'tan Batı Şeria'daki Filistinlilerin de söz konusu yasa dahilinde yargılanmasına yol açan askeri emri imzalamasını istemişti.

Hamas: Tüm uluslararası yasaların açık ihlali

Bahse konu yasaya Batı Şeria'daki Filistinlilerin de dahil edilmesinin ardından Hamas'tan açıklama geldi.

Hamas söz konusu askeri karara tepki göstererek, bunun tüm uluslararası yasaları açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın İsrail'in Filistin halkına yönelik sistematik terörizm politikasının bir uzantısı olduğu, bu yöndeki askeri emrin tüm uluslararası norm ve yasaları açıkça ihlal ettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, bu suç teşkil eden kararının Filistin halkının, topraklarını savunma yolundaki meşru mücadelesi ve direnişini engelleyemeyeceği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma, bu hukuk dışı ve ırkçı kararı geri çekmesi için İsrail'e her türlü baskıyı yapma çağrısında bulunuldu. Ayrıca uluslararası topluma, Filistinlilere yönelik suç ve ihlallerinden ötürü İsrailli yetkililerin yargı önüne çıkması için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Hamas, son olarak siyonist oluşumun Filistin halkını hedef alan cinayet, terörizm ve yıldırma politikalarına son verene dek boykot edilmesi çağrısı yaptı.

'Filistinlilerin varlığını tehdit eden suçlara siyasi ve hukuki kılıf'

Filistin Esirler Cemiyeti de yaptığı yazılı açıklamada karara tepki gösterildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımcı sömürge projesi bağlamında tehlikeli yeni bir tırmanışı olduğu vurgulandı.

Uluslararası toplumun eylemsizliğinin İsrail'in Filistinlilerin varlığını tehdit eden suçlarına siyasi ve hukuki kılıf sağladığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in zaten günlük saldırılarıyla Filistinlileri öldürmekle yetinmeyip bu yaptıklarına yasal çerçeve hazırlamaya çalıştığı ifade edildi.

Askeri mahkemelerin Filistin halkına yönelik süregelen soykırımı pekiştirdiği belirtilen açıklamada, Filistin halkının bugün maruz kaldığı soykırım, yok etme, açlık, tutuklama, işkence ve toplu katliamların tarihi zirvesine ulaştığı vurgulandı.

İsrail'in bu yaptıklarının artık yalnızca Filistinlileri ilgilendiren bir mesele olmadığı, tüm dünya için ahlaki ve insani bir sınav haline geldiği, insanlığın gözü önünde bir halkın tamamen yok edilmesine tanık olunduğunu ve İsrail'den gerçek anlamda hesap sorulmasının henüz sağlanamadığı kaydedildi.

Filistinlileri idam etme kararı almış, tepkiler sonucu ihtiyati tedbir kararı getirmişlerdi

İsrail Meclisi, mart ayında İran'a saldırıların gölgesinde, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını da onaylamıştı.

Uluslararası insan hakları örgütleri, Filistinlilere idam cezası verilmesinin yolunu açan yasayı, hukuka aykırı olduğunu belirterek eleştirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de Filistinlilere idam cezası verilmesini kapsayan yasanın iptal edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Yasaya göre, "İsrail’in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin Filistinlileri hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, insan hakları ve hukuk örgütü "Adalah"ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.

Aksa Tufanı'na yönelik idam cezası kabul edilmişti

Bahse konu yasaya her ne kadar ihtiyati tedbir kararı getirilse de Aksa Tufanı Operasyonu'na "karıştığı" öne sürülen Filistinlilerin yargılanması için özel yasal bir çerçeve oluşturan tasarı geçtiğimiz haftalarda İsrail Meclisi'nde kabul edilmişti. 120 sandalyeli İsrail Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan son oylamada 93 milletvekili yasa tasarısı için lehte oy kullanırken, aleyhte ve çekimser oy kullanılmamıştı.

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi'nden Simcha Rothman ve Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi'nden Yulia Malinovsky tarafından sunulan tasarı, hem iktidar hem de muhalefet tarafından hazırlanmıştı.

İsrail Meclisi'nde onaylanan yasaya göre, Aksa Tufanı Operasyonu'na katıldığı iddia edilen Filistinlilerin davaları, normal ceza davalarından farklı olacak şekilde özel bir askeri mahkemeye sevk edilecek.

Filistinlilere karşı ayrımcılığın öne çıktığı özel bir yasal çerçeve olarak tasarı, mahkemenin bazı olağan delil ve usul kurallarını değiştirmesine izin verecek. Duruşmaların önemli anları kayıt altına alınarak görüntüler özel bir internet sitesi üzerinden yayımlanacak, video ile ses kayıtları devlet arşivlerinde saklanacak.

İsrail basını, yasa uyarınca, mahkemenin Filistinlileri, "İsrail'in 1950 tarihli Soykırımı Önleme Yasası'nın hükümleri kapsamında soykırım, İsrail'in egemenliğine zarar verme, savaşa neden olma, savaş sırasında düşmana yardım etme ve İsrail'in 2016 tarihli terörle mücadele yasası kapsamındaki terör suçları dahil olmak üzere tüm ilgili suçlarla yargılayabileceğini" ve soykırım suçlamasıyla mahkum olanların idam cezasına çarptırılabileceğini yazmıştı.