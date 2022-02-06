İsrail Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, koronavirüse yakalanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği kaydedildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Herzog'un telefon görüşmesinde Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini ilettiği ifade edildi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından da "Cumhurbaşkanı @RTErdogan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti" açıklamasında bulunuldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Herzog’a nazik geçmiş olsun temennileri için teşekkür ediyorum." dedi.