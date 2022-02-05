Doğalgaz kısıtlamalarından sonraki arayış: İsrail gazı

İran’dan sağlanan doğalgaz tedarikinde yaşanan problemlerin ardından, Türkiye sanayide kullanılan doğalgaza kısıtlamalar getirmişti. Hatta patronlardan yapılan açıklamalarda kısıtlamaların sadece sanayide yansımasına çıkmış, kış aylarında evlerin ısıtmasında kullanılan doğalgaza da göz dikmişti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı iki konuşmada İsrail gazını tekrar gündeme getirdi. Ukrayna ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada Erdoğan, "İsrail doğal gazını ülkemizde kullanırız, kullanmanın ötesinde Avrupa’ya geçişi için de müşterek bir çalışmanın içerisine gireriz. Şimdi Sayın Herzog’la da inşallah Türkiye ziyaretinde bu konular bizim gündemimizde olacak" demişti. Arnavutluk ziyareti dönüşünde de benzer şekilde konuşan Erdoğan, “Eğer İsrail gazı Avrupa’ya gidecekse bu iş Türkiyesiz olmaz" dedi.

DW Türkçe’nin görüştüğü Akdeniz Ülkeleri Şirketler Birliği (OME) Hidrokarbonlar Müdürü Sohbet Karbuz’a göre, İsrail gazı iyi bir alternatif olabilir, lakin Türkiye’ye ulaşmasının önünde çok büyük engeller bulunmakta.

İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın üzerinde çalıştığı Doğu Akdeniz Boru Hattı’na destek gelmemesi sebebiyle ilerleme kaydedilmediğini hatırlatan Karbuz, "Leviathan gaz sahasının operatör şirketlerinin şu an bu gazın işletilmesi için iki alternatifi mevcut. Şirketler bunun üzerine uzun süredir çalışıyor. İlki bir off-shore (açık deniz) hattı ile Mısır’daki LNG tesislerine gazı taşımak ikincisi ise bir yüzer LNG tesisi kurmak. Türkiye, işte burada üçüncü bir alternatif olabilir" dedi.

Buna karşın Güney Kıbrıs yönetiminin tavrının bu alternatif için problemler olabileceğine dikkat çeken Karbuz, “Gazın Türkiye’ye gelmesi için kurulacak hattın geçtiği bölgede Güney Kıbrıs Rum Kesimi bir hak iddiasında bulunuyor. Orada tek taraflı olarak bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan etti. Boru hattını geçirmek istediniz, size engel olacaktır. Basit bir örnekle Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu istedi. Ne yapacaksınız. Bu raporu verdiğinizde o ülkeyi tanımış olacaksınız. Başka sorunlar da var ayrıca. Yani hukuki ve politik olarak da İsrail gazının Türkiye ulaşmasının önündeki engeller güçlü." diye ekledi.

DW Türkçe’den Emre Eser'in haberine göre, Türkiye’nin doğal gaz ithal ettiği başlıca ülkeler, Rusya (yüzde 32,03), ABD (yüzde 16,50), İran (yüzde 15,77), Azerbaycan (yüzde 12,03) ve Mısır (yüzde 11,58). Ayrıca TEİAŞ’ın verilerine göre 3 Şubat 2022 tarihinde, Türkiye ürettiği elektriğin yüzde 22’sini doğalgaz ile karşılamakta.