İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Erdoğan'a davet

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Torunlar, Herzog tarafından Batı Kudüs’teki İsrail Cumhurbaşkanlığı rezidansında düzenlenen törenle kabul edildi.

İstiklal Marşının okunduğu törenin ardından Torunlar, Herzog’a güven mektubunu sundu.

Törende, Herzog, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı İsrail'e davet etti.

AKP iktidarı ile Tel Aviv arasında 2022 yılında atılan ilişkileri normalleştirme adımları kapsamında Herzog'un Mart 2022’de Ankara'yı ziyaret etmiş, bunu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mayıs'taki İsrail ziyareti izlemişti. Dönemin İsrail Başbakanı Yair Lapid de Haziran'da Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Türkiye ve İsrail, 17 Ağustos 2022’de diplomatik ilişkileri en üst seviyeye çıkarma ve karşılıklı büyükelçi atama kararı almıştı.