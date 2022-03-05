İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Çarşamba günü Erdoğan'la görüşmeye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un önümüzdeki hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, “İsrail Devlet Başkanı Sayın Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9-10 Mart 2022 tarihlerinde ülkemize bir devlet ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir” denildi.