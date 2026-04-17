İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırı: Yaralı saldırgan tutuklandı
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Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 17.04.2026 , 07:23
Beşiktaş'ta, Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Onur Çelik tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta İsrail Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan Onur Çelik'in hastanedeki tedavisi tamamlandı.
Saldırgan Çelik, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan Çelik, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Saldırganlardan Ahmet İmrak'ın tedavisi ise hastanede devam ediyor.
Tutuklu sayısı 14 oldu
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından 11 Nisan'da adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı. Şüphelilerden 1'i ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Daha sonra adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında toplam 13 zanlı tutuklanmıştı.
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