İsrail Başbakanı Bennett'ten Erdoğan'a teşekkür

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Naftali Bennett AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü ve Erdoğan’a Türkiye’de tutuklu bulunan İsrailli çiftin serbest bırakılmasından dolayı için teşekkür etti.

İsrailli Natalie ve Mordi Oknin çifti 11 Kasım’da Çamlıca Kulesi'nin pencerelerinden Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çektikleri gerekçesiyle gözaltına alınmış, "casusluk" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Çiftin serbest bırakılmasının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Naftali Bennett ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Bennett’in Erdoğan’a Türkiye’de tutuklu bulunan İsrailli çiftin serbest bırakılmasından dolayı teşekkür ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Bennett’in sorunun çözülmesine yardımcı olan Türk yetkililere de “takdirini dile getirdiği” kaydedildi.

Söz konusu görüşme, İsrail Başbakanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasında 2013'ten bu yana ilk görüşme oldu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.