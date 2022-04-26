İsrail Başbakanı Bennett’e içinde mermi bulunan mektup gönderildi

İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Benett ve ailesine içinde mermi bulunan ölüm tehditleri içeren bir mektubun gönderildiği bildirildi.

Haber Merkezi

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve ailesi ölümle tehdit edildi. İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Naftali Benett ve ailesine içinde mermi bulunan ölüm tehditleri içeren bir mektubun gönderildiği bildirilerek, Bennett ve ailesi için güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

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