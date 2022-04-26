ABD Savunma Bakanı: Çatışmayı sona erdirecek kişi Putin'dir

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın savunmasını güçlendirme ve silah sağlama konularını görüşmek üzere Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinde bulunan Ramstein Hava Üssü’nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katıldığı “Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı” düzenlendi.

Görüşme sonrası basın açıklaması yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Dünyanın dört bir yanından uluslar, Rusya'nın emperyal saldırganlığına karşı mücadelesinde Ukrayna'yı destekleme kararlılığında birleşiyorlar" dedi.

Ülke bakanları ayda bir kez bir araya gelecek

Ukrayna'ya sağlanacak savunma araçlarına değinen Austin, Almanya'nın Ukrayna'ya 50 adet Gepard tipi uçaksavar tedarik etme kararını "önemli bir hareket" olarak nitelendirdi. Austin, "Bu sistemler Ukrayna için gerçek bir kapasite sağlayacak" ifadelerini kullanarak, İngiltere'nin ek uçaksavar sistemi, Kanada'nın ise zırhlı araçlar göndereceğini aktardı. Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarını ve savaş stratejisini görüşmek üzere toplantıya katılan ülkelerin bakanlarının ayda 1 kez bir araya geleceğini söyleyen Austin, "Ukrayna'nın savunmasına uzun vadeli destek konusunda gerçekleştirdiğimiz önemli oturumda, Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi gösterdik" dedi.

'Bu çatışmayı sona erdirecek kişi Putin'dir'

Ukrayna'daki savaşın sona ermesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bağlı olduğunu belirten Austin, "Bence ilk adım bu çatışmayı sona erdirmek. Bunu sona erdirecek kişi ise Putin'dir. Çünkü savaşı o başlattı" dedi. Putin'in Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarını "haksız" olarak nitelendiren Austin, gerginliğin azaltılmasının Putin'in vereceği karara bağlı olacağını ifade ederek, "Gerilimi azaltmak ve müzakere masasına geri dönmek Putin'in kararı olacaktır. Ve gerçekten hepimiz bunun olduğunu görmek isteriz" dedi.

'Herhangi bir yayılma görme istemiyoruz'

Austin, Transdinyester'deki patlamalara ilişkin sorular karşısında ABD'nin hala patlamaların nedenini araştırdığını söyledi. Austin, çatışmanın Ukrayna'nın ötesine yayılmasına dair endişelere ilişkin, "Kesinlikle herhangi bir yayılma görmek istemiyoruz. Ukrayna'nın başarılı olmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olmak önemlidir" dedi.