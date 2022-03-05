İsrail Başbakanı Bennett, Putin ve Zelenskiy ile görüştü

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ukrayna’daki durumu değerlendirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett’in Ukrayna’daki durum çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bennett Zelenskiy'le de görüştü

İsrail Başbakanı Bennett'ın, Putin'le görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. İsrail Sözcülüğü, Bennett ile Zelenskiy’nin Ukrayna’daki gelişmeleri ele aldığını aktarırken, Bennett’in Almanya’nın başkenti Berlin’e gittiğini ve yarın Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile görüşeceğini bildirdi.