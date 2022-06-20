İsrail Başbakanı Bennet: Zor bir karar verdik ama...

İsrail’de koalisyon hükümetinin Başbakanı Naftali Bennett, meclisi feshetme ve erken seçime gitme konusunda Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile anlaştıklarını bildirmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Zor bir karar verdik ama ülke için en iyisi buydu” dedi.

Bennet ve Lapid, meclisi feshetme ve erken seçime gitme kararın açıklanmasının ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

'İsrail'in güvenliğinin zarar göreceğini anladım'

Bennett, "İsrail'i uzun süreli bir siyasi krizden kurtardığı, ülkenin güvenliğini ve siyasi ortamını iyileştirdiği, yeni bir İran nükleer anlaşmasını engellediği ve ulusal itibarı artırdığı" için hükümetini iyi bir hükümet olarak nitelendirerek, hükümeti feshetmenin “kolay bir iş olmadığını” ancak İsrail için doğru hareket olduğunu ifade etti.

İyi bir hükümet kurduklarını ve İsrail'i çöküşten kurtardıklarını söyleyen Bennett, “Geçtiğimiz haftalarda bu hükümeti kurtarmak için elimizden geleni yaptık, bizim için değil, ülkenin yararı için. Pek çok görüşme yaptım ve meclisin 10 gün içinde dağılmaması durumunda İsrail'in güvenliğinin ciddi şekilde zarar göreceğini anladım" dedi.

“İsrail'in güvenliğini siyasi bir piyon haline getiren muhalefetin aksine ben bir gün bile İsrail'in güvenliğine zarar vermeyi reddettim” diyen Bennett, meclisin feshedilmesinin ardından geçici başbakanlık yapacak olan Lapid’i “büyük bir halkı temsil eden bir adam” olarak nitelendirdi.

'Bu ülkenin liderliğinde yer alacağına hiç şüphem yok'

Bennett’in ardından söz alan Lapid ise, Bennett'in büyük bir sorumluluk gösterdiğini ifade ederek, İsrail’in geleceğini kişisel çıkarlarının önüne koyduğu için teşekkür etti. Lapid, "Arkadaşlığımız sınandı ve bu yolda engellerle karşılaştık ama biz her zaman onların üstesinden geldik. Farklı düşünebileceğinizi ve yine de ortak bir amaç için birlikte çalışabileceğinizi gösterdik” ifadelerini kullanarak, "Başbakan Bennett benden daha genç ve önümüzde hala birlikte bir yol var. O önemli bir lider, yenilikçi ve cesur, onun uzun yıllar bu ülkenin liderliğinde yer alacağına hiç şüphem yok” dedi.

İsrail’de birkaç ay sonra seçime gidileceğini belirten Lapid, “Birkaç ay sonra seçime gidecek olsak da, karşılaştığımız zorluklar beklemeyecek. Hayat pahalılığıyla mücadele etmeli, İran, Hamas ve Hizbullah'a karşı kampanya yürütmeli ve İsrail'i demokratik olmayan bir ülkeye dönüştürmekle tehdit eden güçlere karşı durmalıyız. Geçtiğimiz birkaç gün içinde olanlar, bu gece burada olanlar, İsrail’de sistemin ciddi bir değişime ve büyük onarımlara ihtiyacı olduğunun bir başka kanıtı. Bir yıl önce yeniden inşa sürecini başlattık ve şimdi onu sürdürüyoruz ve birlikte yürütüyoruz” dedi. (İHA)