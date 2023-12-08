İsrail askerlerinden çıplak gözaltı işkencesi

Gazze'de çekilen ve perşembe günü sosyal medyada yayılan fotoğraflarda İsrailli askerlerin, bir grup Filistinli erkeği iç çamaşırlarına kadar soyulmuş, diz çöktürülmüş ve gözleri bağlanmış halde gözaltına aldığı görüldü.

Gözaltıların ne şartlar altında ve hangi tarihlerde yapıldığı bilinmese de fotoğraftaki bazı kişilerin kimlikleri aile ve yakınları tarafından doğrulandı.

Fotoğraflarda gözaltına alınanların başlarında silahlı İsrail askerleri bekliyor. Başka bir karedeyse bu insanların yine çıplak bir şekilde askeri bir aracın arkasına bindirilip bilinmeyen bir adrese götürüldüğü görülüyor.

CNN'e konuşan fotoğraflardaki kişilerden birinin akrabası ve gözaltına alınanlardan birkaçının işvereni, gruptakilerin en azından bir bölümünün sivil olduğunu ifade etti.

CNN, yaptığı araştırmalar sonucunda bazı fotoğrafların Beyt Lahya yakınlarında çekilmiş olabileceği sonucuna ulaştı.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü da gözaltılardan bir fotoğraf paylaşarak, "İsrail ordusu Filistinli sivilleri gözaltına aldı ve ağır şekilde istismar etti" yazdı.