İsrail askerleri Ramallah'ta bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre olay, Ramallah'ın batısındaki Rantis Askeri Kontrol Noktası'nda yaşandı.

İsrail askerleri, Batı Şeria ile İsrail'i ayıran kontrol noktasında bir Filistinlinin içinde bulunduğu araca ateş açtı.

Bakanlık 29 yaşındaki Mehdi Bayadsa'nın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail askerlerince öldürülen Filistinlinin kontrol noktasından çalıntı araçla geçmeye çalışırken yapılan aramada bir askere saldırarak silahını almaya çalıştığı, bu sırada askerin hafif yaralandığı öne sürüldü.