İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdü

Filistin'in Batı Şeria'ya bağlı Nablus kenti ve Nebi Salih beldesinde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, Filistin Sağlık Bakanlığı yazılı açıklamada, 4 kişinin Nablus'ta, bir kişinin de Ramallah yakınlarındaki Nebi Salih beldesinde İsrail askerlerinin saldırısı sebebiyle öldüğü belirtildi.

Ramallah yakınlarındaki Nebi Salih bölgesinde de İsrail'in askeri operasyonlarını protesto eden Filistinlilerin yürüyüşüne İsrail askerleri tarafından yapılan müdahalede gerçek ve plastik mermiler kullanıldı, göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Buraya yapılan baskın sırasında bir kişi hayatını kaybetti.