'İsrail, ABD'nin İran'la müzakere eden yetkililerine yönelik casusluk faaliyetlerini artırdı'

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ABD, İran'da çıkış ararken, iki ülke arasında dirsek teması kısa çatışmalarla kesilse de sürüyor.

ABD basını da bu sıkışmadan kurtulmak için siyasete yol göstermeye çalışan isimlerin sesini yükseltiyor.

The New York Times'ta (NYT) yer alan bir haberde de ABD istihbarat raporlarına dayandığı söylenen verilere dayanarak, İsrail casusluk teşkilatlarının İran ile barış anlaşması üzerinde çalışan Amerikalı müzakerecileri dinlediğine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

'Üst düzey yetkililer dinleniyor' iddiası

"İsrail ve ABD uzun zamandır birbirlerinin casusluk faaliyetlerini yürüttüğünü biliyor ve buna göz yumuyorlardı. Ancak bazı Amerikalı yetkililere göre, İsrail'in İran'la yapılan görüşmelerde ABD'nin pozisyonları hakkında bilgi edinme çabalarının yoğunlaşması bir sınırı aştı" denilen haberde, üst düzey isimlerin dinlenmeye çalışıldığı belirtildi.

Raporlara göre İsrail, ABD Başkanı Donal Trump'ın baş müzakerecisi Steve Witkoff, Pentagon'un en üst düzey politika yetkilisi Elbridge A. Colby ve onun başlıca yardımcılarından Michael P. DiMino IV de dahil olmak üzere üst düzey Amerikalı yetkilileri dinleme çabalarını artırdı.

Savunma İstihbarat Ajansı ve diğer askeri istihbarat birimleri tarafından hazırlanan ve birkaç yıl öncesine kadar uzanan olaylara odaklanan bir başka raporda ise İsrail'in oluşturduğu karşı istihbarat tehdit seviyesinin son haftalarda yüksek seviyeden kritik seviyeye, yani en üst seviyeye çıkarıldığı belirtildi.

"ABD ordusu, İsrailli mevkidaşlarıyla çok miktarda taktiksel ve operasyonel bilgi paylaşıyor. Ancak üst düzey Amerikalı yetkililer, İsrail'in Trump'ın stratejisi ve barış görüşmelerindeki değişen tutumları hakkında bilgi edinmeye çalıştığını söyledi" ifadelerine yer verilen haberde şöyle denildi:

Bu yeni uyarı, özellikle Pentagon'un İsrailli subaylarla paylaşılan bilgilere yeni kısıtlamalar getirme kararı alması durumunda, ABD Merkez Komutanlığı ile İsrail arasında askeri savaş planlamasının daha da entegre edilmesine yönelik çabaları potansiyel olarak zorlaştırabilir.

'İstihbarat toplama faaliyetleri kontrolsüz'

Habere göre, Savaş Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Adının açıklanmaması şartıyla konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi ise iddiaları yalanladı.

Üst düzey bir yetkili ise İsrail istihbaratının ikinci Trump yönetimi sırasında ABD'li üst düzey yetkililere yönelik istihbarat toplama faaliyetlerinin "kontrolsüz" olduğunu söyledi.

İsrail konusunda çalışmalar yürütmüş eski bir ABD'li yetkili ise "Trump yönetiminden bazı üst düzey yetkililerin, özel uçaklarla seyahat etme ve ulusal güvenlikle ilgili işleri kişisel telefonlarından yürütme gibi eğilimlerinin, kendilerini istihbarat açısından özellikle savunmasız hale getirdiğine" işaret etti.

'Bakanlık İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek düzeye çıkardı, iç mesaj yayımladı'

NBC News'te de benzer bir haber yayınlandı. Buna göre, isimleri açıklanmayan eski üç ABD'li yetkili, Pentagon'un İsrail'in ABD'ye yönelik casusluk faaliyetlerini artırmasından giderek daha fazla endişe duyduğunu iddia etti.

Bakanlığın bu nedenle İsrail'e yönelik karşı istihbarat tehdit seviyesini en yüksek düzeye çıkardığını ileri süren yetkililer, ABD Savaş Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA), ABD-İsrail-İran hattındaki gerilim ve Washington-Tel Aviv arasında tırmanan tansiyon çerçevesinde izlenecek yola ilişkin yeni bir karşı istihbarat tehdit değerlendirmesi yayımladığını belirtti.

Yetkililer, DIA'nın, İsrail'e yönelik tehdit değerlendirmesini en yüksek seviye olan "kritik" düzeye çıkardığını belirleyen bir iç mesaj yayımladığını öne sürdü.

'ABD'li yetkilileri izlemeye çalışıyorlar'

Pentagon içindeki endişelerden kaynaklandığı iddia edilen bu değerlendirmelerin, İsrail'in "ABD'nin savaşla ilgili çatışmalara dair iç görüşmeleri ve karar alma süreçleri hakkında bilgi elde etmek amacıyla üst düzey ABD'li yetkilileri izlemeye çalıştığı" yönündeki tespitlere dayandığı kaydedildi.

İsrail'in insan kaynaklı casusluk ve teknik istihbarat toplama kapasitesinin, DIA tarafından "kritik seviyede" değerlendirildiğini belirten yetkililer, aynı değerlendirmede "ABD'nin endişelerini artıran bir dizi olayın" da örneklendirildiğini iddia etti.

Yetkililer, İsrail’in son dönemdeki faaliyetlerinin "olağan casusluk faaliyetlerinin" ötesine geçtiğini savunurken, "İsrail'in yıllardır en yakın müttefiki olan ABD'ye karşı dahi agresif istihbarat faaliyetleri yürütmesiyle" anıldığını ifade etti.