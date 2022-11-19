'İsrail 7 yılda 9 bin 300'den fazla çocuğu gözaltına aldı'

Filistinli sivil toplum kuruluşu Filistin Esirler Cemiyeti, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yazılı açıklama yayımladı.

İsrail'in 7 yılda 9 bin 300'den fazla çocuğu gözaltına aldığı hatırlatılan açıklamada, 2022 yılının başından bu yana ise İsrail güçlerince yaklaşık 750 çocuğa gözaltı işlemi uygulandığı belirtildi. Açıklamada, bu yılın başından beri gözaltına alınan çocuklardan 160'ının serbest bırakılmadığına dikkat çekilerek, bu çocuklar arasında İsrail güçlerinin ateş açtığı yaralı çocukların da olduğuna işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, hiçbir suçlama yöneltilmeksizin ve yargı işlemi başlatılmaksızın 8 erkek çocuğun da "idari tutuklu" olarak cezaevinde tutulduğu kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin açıklamasında, Filistinli çocukların işkence dahil olmak üzere "sistematik tacizlere" maruz kaldığı ve İsrail hapishane yönetiminin onları ağır gözaltı koşullarında tuttuğu vurgulandı.

İsrail'de 'idari tutukluluk' uygulaması

"İdari tutukluluk" uygulamasının İsrail’in, gözaltına aldığı kişileri, haklarında hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geldiği belirtildi.

İsrail'in tutukladığı kişiler "idari tutukluluk" uygulamasıyla haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor. Tutukluluk süresinin kimi durumlarda 5 yıla kadar uzatılabildiği aktarıldı. (AA)