Isparta'yı karanlıkta bırakan AEDAŞ özür dilemek yerine eleştirenleri hedef aldı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Isparta’daki 72 saatlik elektrik kesintisiyle ilgili “Bölgede 10 yılda gerçekleşen toplam arıza ve hasar sayısı 1 günde yaşanmıştır” açıklamasını yaptı.

Isparta’daki 72 saatlik elektrik kesintisiyle ilgili yazılı açıklama yapan özel şirket AEDAŞ, “normal mevsimsel koşullara göre 45 günde yağacak olan karın, 11 saat gibi bir sürede bölgeyi etkisi altına aldığını” savundu.

Şirket kesintiler nedeniyle Isparta halkının yaşadığı mağduriyete ilişkin tazminat ödemekten söz etmediği açıklamasında yapılan eleştirilere karşılık "hissedarlarımıza yönelik ağır saldırı", "yasal yollara başvurma hakkımız" gibi ifadelere yer verdi.

Açıklamada, “Ne yazık ki enerji iletim ve dağıtım hatlarında arızalara yol açmıştır. Bu süreçte AEDAŞ ekipleri, kamu ve özel sektör işbirliği ile gece gündüz demeden bölgeyi enerjilendirmek için var gücü ile çalışırken ne yazık ki bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada ‘şirketimize’ ve ‘hissedarlarımıza’ yönelik ağır bir saldırı söz konusu olmuştur” dedi.

Açıklamada, Cengiz, Koloğlu Grubu ve kendileriyle ilgili iddialar için “Hiçbir belge, bilgiye dayanmadan, tamamen bir algı oluşturmaya yönelik olarak yapılan’ yayınlara karşı ‘yasal yollara’ başvurma hakkımız saklı kalmak şartıyla, kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur” denildi.

Açıklamada, yatırımın denetmediğine ilişkin iddialara karşı şu değerlendirmede bulunuldu:

“Türkiye genelinde faaliyet gösteren 21 dağıtım şirketi düzenli olarak denetlenmekte, yatırım programları EPDK tarafından 5’er yıllık dönemler halinde belirlenerek devreye alınmaktadır. Bu süreç içerisinde diğer şirketlerde olduğu gibi AEDAŞ’ta da rutin denetimler yapılmış, hatalı hiçbir işlem bulunmadığından herhangi bir cezai yaptırım söz konusu olmamıştır.”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Antalya, Burdur ve Isparta’nın enerji altyapısını güçlendirmek, bölgeye kesintisiz enerji sağlamak için 2013-2020 yılları arasında yapılan yatırımların toplamı 4 milyar lirayı bulmuş, 4. Uygulama Dönemi’nin ilk yılı olan 2021’de de bölgede 825 milyon lirayı yatırım gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, 2021 yılı içinde yine EPDK’nın denetim ve kontrolünde gerçekleşen periyodik bakım çalışmaları için toplamda 95,4 milyon lira tutarında harcama yapılmıştır.

Yine EPDK’nın onayı ile 2021-2025 yılları arasını kapsayan 4. Uygulama Dönemi’nde; Antalya, Burdur ve Isparta illerine yapılacak yatırım tutarı 4 milyar 500 milyon lira üzerinde olacaktır.

Elektrik dağıtım hizmetinde atmosferik olayların etkisi büyük olduğundan, kar, tipi, fırtına, sel gibi olağanüstü hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak için AEDAŞ’ın kendi bünyesinde özel bir meteoroloji ekibi ile birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yakın temas halinde çalışmaktadır.

Isparta’da 3 Şubat Perşembe günü başlayan yoğun kar yağışından önce AEDAŞ, meteorolojiden gelen uyarılar çerçevesinde bölgedeki araç ve saha personelini güçlendirerek ilk tedbirleri almıştır. Ancak kar yağışının beklenin de üzerinde olması ve normalde 45 günlük karın 11 saatte yağması nedeniyle havai şebeke üzerinde meydana gelen kar ve buz yükü, proje usul esaslarına göre yapılan şebeke tasarımının çok üzerinde bir yüklenmeye sebebiyet vermiştir. Bu durum da bazı dağıtım ve havai hat unsurlarının ağır hasar almasına yol açmıştır.

Kırsal kesimde kar kalınlığının bazı bölgelerde 1-1,5 metreyi bulması, dağıtım hatlarında kar ve buz yükü nedeniyle doğan hasarlara ulaşmayı zorlaştırırken arızalara müdahaleleri güçleştirmiştir.

Isparta’da 2021 yılında toplam arıza sayısı 1100 iken, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 Şubat Perşembe günü toplam 12 bin arıza ve hasar oluşmuştur. Bölgede 10 yılda gerçekleşen toplam arıza ve hasar sayısı 1 günde yaşanmıştır."

Açıklamada 3 Şubat Perşembe gününden bugüne arızaları gidermek için 653 personelin çalıştığı bildirilerek, “653 personel, 273’ü aşkın araç ve 61 jeneratör ile aralıksız devam eden kar yağışına karşın olabildiğince kısa sürede abonelerin yüzde 95’inin bulunduğu bölgelere yeniden enerji verilmiştir. Ekipler gece gündüz demeden çalışarak Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinin tamamını enerjilendirmiştir” denildi.