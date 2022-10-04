Isparta'daki elektrik kesintileriyle skandallara imza atan şirketten ihale oyunu

Elektrik faturasını ödeyemeyen hane sayısı hemen her ay katlanarak artarken elektrik dağıtım şirketleri sermayelerine sermaye kattı. Mali denetimler de elektrik dağıtım şirketlerinin devletten aldığı payları da kapsayan harcadığı paraların bir bölümünün, yine kendilerine ait şirketlere aktarıldığını ortaya koydu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Isparta’da yüzlerce haneyi günler boyunca karanlığa mahkûm eden elektrik kesintilerinden sorumlu Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi’nin (AEDAŞ) 31 Ağustos’ta gerçekleştirdiği 10 ihalenin sonuç ilanı ise dikkat çekti. Şirketin bir gün içinde gerçekleştirdiği 10 ihalenin, yönetiminde Cengiz ve Kolin ailelerinden isimlerin yer aldığı bir başka şirkete verildiği belirlendi.

AEDAŞ’ın 31 Ağustos’ta gerçekleştirdiği ihalelerden en maliyetlisi, “Talep Tahmini Destek Hizmet Alım İşi” ihalesi oldu. İhale, 59 milyon 400 bin TL’ye BEDA Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş.’ye verildi. Mehmet Cengiz ile Naci Koloğlu’nun yönetim kurulu üyesi olduğu BEDA Enerji’nin, Dilek Cengiz ile Timur Koloğlu’nun yönetim kurulu üyesi olduğu AEDAŞ’tan aldığı ihale bununla da sınırlı kalmadı. Şirketler arasında 10 ihaleye yönelik gerçekleştirilen anlaşmaların toplamı 465 milyon 100 bin TL’ye ulaştı.

BEDA Enerji’nin AEDAŞ’tan bir gün içinde aldığı diğer bazı ihaleler ve sözleşme bedelleri şöyle kaydedildi: