AKP'li belediyelere tahsis edilen restorasyon işlemleri yaptırılmamış

Kamu kurumlarına onarım ve restorasyon karşılığı tahsis edilen taşınmazlardan bazılarının onarım ve restorasyonları, tahsis edilen kurumlar tarafından yaptırılmadı. Taahhüdünü yerine getirmeyen kamu kurumları herhangi bir yaptırım ile karşılaşmazken, tahsis edilen taşınmazlar kullanılmaya devam edildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge müdürlüklerinde yapılan incelemeler, bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Tarihi değeri olan taşınmazların restorasyon ve onarımının ihmal edildiği tespit edildi.

İncelemelere göre, İstanbul’da yer alan bir tarihi taşınmaz, Aralık 2011 tarihinde 10 yıl süre ile Fatih Belediyesi’ne tahsis edildi. Taşınmazı restorasyon sözü karşılığında tahsis alan belediye, 10 yılda hiçbir çivi çakmayarak taşınmazı ihmal etti. Eyüpsultan Belediyesi’ne yine 10 yıl süre ile tahsis edilen bir başka taşınmazın da restorasyon ve onarımı gerçekleştirilmedi. Belediye, onarım sözünü yerine getirmemesine karşın taşınmaz üzerinde hakkını kaybetmedi. İstanbul’da, ismi açıklanmayan bir vakıf ve İBB’ye 2011 yılında tahsis edilen taşınmazların da benzer şekilde ihmal edildiği, restorasyon ve onarımının gerçekleştirilmediği belirtildi.

Tarihi taşınmazlara yönelik skandallar bunlarla da sınırlı kalmadı. Vakıflar bölge müdürlüklerince tahsis edilen bazı taşınmazların tahsis amacı dışında kullanıldığı görüldü. Tahsis amacına yönelik kullanılmayan taşınmazlarla ilgili detaylar ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne yönelik mali denetim raporlarına şöyle kaydedildi: