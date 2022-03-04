Isparta'daki elektrik kesintilerinin ardından AEDAŞ Genel Müdürü görevden alındı

Isparta'da Şubat ayı başında günlerce elektrik kesintileri yaşanmış, yurttaşlar duruma tepki göstermişti. Isparta'da bu hafta başlayan kar yağışının ardından da, elektrik hatlarındaki kablolarda patlamalar meydana geldi, şehir 36 saati aşkın süre elektriksiz kaldı.

Isparta'da gerçekleşen elektrik kesintilerinin ardından, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu görevden alındı. AEDAŞ yaptığı açıklamada, “Isparta’da benzer bir sürecin bir daha yaşanmaması için tüm enerjimiz ile çalışmaya ve yatırımlarımızı artırarak güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Müdüroğlu'yla birlikte Isparta İl Müdürü ve Sistem İşletme Direktörü'nün de görevden alındığı açıklandı.

AEDAŞ'ın açıklamasında, “Kar ve buz yükünün enerji nakil hatlarında oluşturduğu hasarın bir an önce giderilmesi, kentin enerji altyapısının güçlendirilmesi şirket olarak en büyük önceliğimiz. İklim koşullarının zorlayıcı etkisini de göz önünde bulundurarak bölgeye yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz" denildi.

Isparta'da denetimsizlikten kaynaklı olarak elektrik dağıtım sistemi çökmüş ve yurttaşlar günlerce elektriksiz kalmıştı. Elektrik kesintisinin yaşanmasına ve yurttaşların mağdur olmasına sebep olan şirketin sahipleri Cengiz ve Kolin'in, “Arızaya müdahale” işini de kendilerine ait BEDA Enerji’ye 8,9 milyon TL’ye ihale ettiği ortaya çıkmıştı.