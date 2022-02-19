Isparta'da elektrik krizine neden olan şirket 'arızaya müdahale' ihalesini de kendisine verdi

Isparta'da denetimsizlikten kaynaklı olarak elektrik dağıtım sistemi çökmüş ve yurttaşlar günlerce elektriksiz kalmıştı. Elektrik kesintisinin yaşanmasına ve yurttaşların mağdur olmasına sebep olan şirketin sahipleri Cengiz ve Kolin'in, “Arızaya müdahale” işini de kendilerine ait BEDA Enerji’ye 8,9 milyon TL’ye ihale ettiği ortaya çıktı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Isparta'da yaşanan elektrik krizinden sorumlu Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi “Genel Aydınlatma Tesislerinin Arızaya Müdahale İşleri Hizmet Alımı” ihalesi açtı. İhale kapsamında Isparta ve Burdur’daki genel aydınlatma tesislerindeki olası arızalara müdahale için özel bir şirket ile anlaşıldı. BEDA Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri A.Ş. ile Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi arasında imzalanan anlaşmanın bedeli ise 8 milyon 984 bin TL oldu.

Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi’nden geçtiğimiz günlerde 16 milyon TL’lik bakım onarım ihalesi de almış olan BEDA Enerji’nin ortakları arasında Mehmet Cengiz'in kızı Zeynep Cengiz Şekeralp yer alırken şirketin yönetiminde Naci Koloğlu ve Mehmet Cengiz bulunuyor.