Isparta'da elektriklerin neden kesildiği belli oldu: Parayı yine cebe indirmişler

Isparta'da 3 Şubat'ta başlayan kar yağışı ile denetimsizlikten kaynaklı olarak elektrik dağıtım sistemi çökmüştü. Isparta’da elektrik dağıtımından sorumlu Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi’nin ise dağıtım sistemi çökmeden yalnızca üç gün önce, “Planlı Bakım Hizmetleri” anlaşması sağladığı açığa çıktı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, şirketin “Planlı Bakım Hizmetleri” adı altındaki ihalesi, 27 Ocak’ta gerçekleştirildi. İhale kapsamında enerji nakil hatları, dağıtım ve trafo merkezlerinde ikinci seviye planlı bakım işleri yapılacağı belirtildi. İşlerin yapılacağı kentler ise Antalya, Isparta ve Burdur olarak sıralandı.

İhale kapsamında, Isparta’daki elektrik kesintilerinden yalnızca üç gün önce iki şirketle anlaşma sağlandı. Buna göre, 30 Ocak’ta BEDA Enerji Dağıtım Şirketi ile 16 milyon 674 bin TL’lik, “Birinci seviye bakım”, Hipar Adi Ortaklığı’yla ise 51 milyon 515 bin TL’lik “İkinci seviye bakım” sözleşmesi imzalandı. Toplam ihale bedeli ise 68 milyon TL oldu. Cengiz ve Kolin ortaklığına ait Akdeniz Dağıtım A.Ş’nin bakım anlaşması yaptığı şirketlerin Cengiz ve Kolin ile bağlantılı olması dikkati çekti.

BEDA Enerji Dağıtım Şirketi ortakları arasında Mehmet Cengiz'in kızı Zeynep Cengiz Şekeralp bulunurken, şirketin çatı yönetiminde ise Naci Koloğlu ve Mehmet Cengiz yer alıyor.

Hipar Adi Ortaklığı’nın yönetim kurulunda ise Ahmet Cengiz bulunurken, sektörde “Kolin grubunun ikinci kuşak üyesi” olarak bilinen Devrim Koloğlu da şirketin yönetim kurulunda yer alıyor.