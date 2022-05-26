Isparta'daki elektrik kesintileri nedeniyle dağıtım şirketine ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Isparta'da kar yağışının yoğun olduğu Şubat ayında yaşanan kesintiler için elektrik dağıtım şirketine toplam 15 milyon 583 bin 459 lira tazminat cezası verdi. Karara göre meslek abonelerine 109 lira, diğer gruplara 1307 lira ödenecek. Şirketlere doğrudan kesilen ceza ise 3 milyon 236 bin oldu.

Isparta'da Şubat ayında yaşanan ve günler süren elektrik kesintileri nedeniyle bazı mahalle ve köylerde, ısınmadan aydınlanmaya birçok ihtiyaç giderilememişti. Kesintinin ardından 70 yaşındaki Ramazan Nazlı, birden fazla vücut bölgesinin donması nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Bölgedeki elektrik dağıtımını 2013'te özelleştirmeden sonra Cengiz ve Koloğlu Grubu'nun elinde bulunan Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. yapıyor.