Isparta'da üniversite öğrencisi trafik kazasında yaşamını yitirdi

Isparta'nın Gönen ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu bir üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi, üç öğrenci ağır yaralandı.
E.N.K'nin kullandığı 35 R 5282 plakalı otomobil, Isparta-Gönen kara yolunda ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Gönen Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü öğrencileri E.N.K, T.A, Y.K. ve Yaren Bayram yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yaren Bayram müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)