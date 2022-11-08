Ağrı'daki trafik kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi

Ağrı'da iki tır ile bir yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında yaşamını yitirenlerin edenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Haber Merkezi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde dün yaşanan kazanın ardından ağır yaralı olarak Erzurum Şehir Hastanesine kaldırılan 77 yaşındaki Muhlise Işık, bugün yaşamını yitirdi.

Işık'ın yaşamını yitirmesiyle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı.

Kazada yaralanan 17 kişi hastanelerdeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi.

Van'dan Ağrı istikametine giden 34 EG 1164 plakalı bir firmaya ait yolcu otobüsü ile biri pancar yüklü iki tırın Tutak ilçe merkezinde karıştığı kazada, alev alan otobüsteki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülmüştü. Kazada 7 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştı. (AA)

Haber

Ağrı'daki kazada ölen 2 kişi önceden devrilen tıra yardıma gitmiş