Ağrı'daki kazada ölen 2 kişi önceden devrilen tıra yardıma gitmiş

Ağrı'da 2 tır ile bir otobüsün karıştığı kazada hayatını kaybeden Emrah Solmaz'ın amcasının oğlu Memduh Solmaz, AA muhabirine ölen kuzeninin, arkadaşı Eşref Tutak ile tırı devrilen kardeşinin yardımına gittiğini söyledi.

Tırın bölgeden kaldırılması sırasında ikinci kazanın meydana geldiğini belirten Solmaz, "Önceki araç, Emrah'ın kardeşine ait ve kaza yapıyor. Kaza da 10.30 civarında oluyor. Arabayı düzeltmek için kepçe falan getirmişler. O sırada aracı kaldırmak isterken otobüs geliyor, dalıyor. O sırada Eşref ve Emrah vefat ediyor. Duyar duymaz kendi araçlarına yardıma gitmişler ama otobüs hepsini ezmiş" dedi.

Van'dan Ağrı istikametine giden 34 EG 1164 plakalı Van Yolu firmasına ait yolcu otobüsü ile biri pancar yüklü iki tırın Tutak ilçe merkezinde dün karıştığı kazada, alev alan otobüsteki yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülmüştü. Kazada 7 kişi yaşamını yitirmiş, 2'si ağır 18 kişi yaralanmıştı.