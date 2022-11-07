Ağrı'daki kazada korkunç detay: 'Ölüm göz göre göre geldi. İhmal var'

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen ve iki kamyon, bir yolcu otobüsü ve bir iş makinesinin karıştığı kazada 7 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Olaya tanık olan yurttaşlar bir değil iki ayrı kaza yaşandığını, ilk kazada devrilen pancar kamyonunun saatlerce yolda bekletilmesi nedeniyle çok sayıda ölüme yol açan ikinci kazanın meydana geldiği anlattı.

Kaza esnasında olay yerinde olan, arama kurtarma çalışmalarına destek olan görgü tanığı yurttaşlar yaşananları soL Haber'e anlattı. Ortaya çıkan tablo korkunç ihmali gözler önüne serdi.

"Karayolları önlem almadı. Önlenebilirdi!"

Pancar toplama sezonunda bölgede sık sık benzer kazaların yaşandığını ifade eden Tutaklılar, ilk kazanın sabah saat 10.00 sularında meydana geldiğini ifade etti. Kaza Patnos-Tutak karayolunun Tutak ilçe girişindeki virajlarında meydana gelirken kazada devrilen kamyonun pancar taşıyan bir kamyon olduğu belirtildi. Ancak kazanın ardından kamyonun olduğu yerden kaldırılması için yeterli çalışmanın olmadığını ifade eden görgü tanıkları kamyonun saatlerce kaza yerinde beklediğini söylüyor.

'Devrilen kamyon saatlerce kaza yerinde bekledi, otobüs gelip ona çarptı'

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yeterli özeni göstermediğini ifade eden görgü tanıkları saatlerce bekleyen kamyona ilkin başka bir pancar kamyonunun, ardından o kamyona otobüsün ve bir iş makinasının çarptığını ifade ediyor.

Yere dökülen akaryakıtın alev alması sonucunda meydana gelen yangında otobüste mahsur kalan yolcular can verirken yurttaşlar kendi imkanları ile otobüste sıkışanları çıkarmaya çalıştı. İlk kaza ile ikinci kaza arasında neredeyse 3-4 saat fark olduğunu ifade eden görgü tanıkları "İlk kaza saat 10.00 gibi oldu. İkinci kaza da 13.00 ile 14.00 arasında meydana geldi. İlk kazadaki kamyon saatlerce bekletilmese belki bu kaza yaşanmayacaktı" diyor

'Akaryakıt tankeri yoktu. Uyarı levhası da görmedik'

Kazanın ilkin akaryakıt tankerinin çarpması neticesinde meydana geldiği kamuoyuna yansırken görgü tanıkları kaza yerinde akaryakıt tankeri görmediklerini ifade ediyor. Kazaya karışan araçların ağır tonajlı ve akaryakıt deposu büyük olan araçlar olması vesilesi ile yangının kısa zamanda büyüdüğü ifade ediliyor.

soL Haber'e konuşan bir yurttaş "Zaten araçlar büyük. Biz iki kamyon, bir otobüs, bir de iş makinası gördük. Her birinin yakıt tankı zaten çok büyük. Bir de otobüsün altında bir sürü eşya var. Valizler, çantalar var. Belki yanıcı şeyler de vardır bilemiyoruz. Bazen insanlar memleketlerine sıvı yağ falan gönderiyor. Bunlar siyah dumanların çıkmasına neden oldu sanırım. Virajda sıkışan araçlar bir birine girmişti zaten. Büyüyen alevlerden geçerek insanlara yadımcı olmaya çalıştık. Durum çok kötü. Benim ellerim yandı. Bir yolcu yanarak koltuğa yapışmıştı. Çok vahim bir kaza. Gördüklerim çok kötü şeylerdi. Göz göre göre geldi. İlk kazayı yapan kamyon saatlerce bekledi orada. Yangın kilometrelerce uzaktan görülüyordu. Uyarı levhası falan da göremedik" dedi.

"Kurtardığımız yolcular mülteci değildi"

Çeşitli haber organlarına yangında yaşamını yitiren ve yaralanan otobüs yolcularının mülteci olduğuna dair bilgiler yansırken gördü tanıklarından soL Haber'e konuşanlar "Kurtardıklarımızla sohbet ettik. Geçmiş olsun dedik. Hepsi dilimizi biliyordu, Kürtçe konuştuk hepsiyle. Bizim buraların bölgenin insanlarıydı. Aralarında mülteci yoktu" dediler.

'Soruşturmaya ihtiyaç var. Sorumlular bulunmalı'

Konuyla alakalı ciddi ihmallerin olduğunu ifade eden yurttaşlar konunun soruşturulması gerektiğini varsa ihmallerin araştırılması gerektiğini ifade ediyor. Önlemlerin alınması ve ilk kazaya zamanında müdahale edilmesi durumunda kazanın yaşanmayabileceğini düşünen yurttaşlar ölü sayısının artabileceğinden endişe ediyor.