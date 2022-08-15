Isparta'da kanyonda kaybolan bir kişi yaşamını yitirdi

Isparta Sütçüler'deki Çandır Yazılı Kanyon’da kaybolan 4 kişiden 1'i yaşamını yitirdi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen 3 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Isparta Sütçüler'deki Çandır Yazılı Kanyon’da 4 kişinin kaybolduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve JAK ekipleri, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu tespit etmiştir. Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam etmektedir."