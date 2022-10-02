Isparta'da kadın cinayeti: Eşini silahla vurarak öldürüp kaçtı

Isparta’da evli olduğu Sezer Işık tarafından silahla vurulan Yadigar Işık adlı kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı kocanın bulunması için çalışma başlatıldı.

İHA'nın haberine göre olay, Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk sahibi çift 13 ve 15 yaşındaki çocuklarıyla birlikte köyde bulunan ağıla çıktı.

Sezer Işık (38) çocuklarının gözü önünde eşi Yadigar Işık'ı (40) silahla vurdu.

Olayın ardından Sezer Işık olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, annelerini yerde gören çocuklar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yadigar Işık yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri kaçan Sezer Işık'ı yakalamak için geniş çaplı arama başlattı.