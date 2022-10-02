Ankara'da Mahsa Amini eylemine polis müdahalesi: Çok sayıda kadın gözaltına alındı

İran’da "İslam devletine" uygun giyinmediği için gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 22 yaşındaki Mahsa Jîna Amini için günlerdir protestolar düzenleniyor.

Türkiye’de de bugün pek çok kentte kadınlar Amini için sokaklara çıktı.

“İran’da, Türkiye’de ve her yerde özgürlük” sloganıyla bir araya gelen Ankaralı kadınlar, Sakarya Caddesi’nde Amini’nin öldürülmesini protesto etmek istedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Sakarya Caddesi’ni ablukaya alan polis ve eylemciler arasında arbede çıktı. Kadınlar Yüksel Caddesi’ne kadar polisin müdahalesine maruz kaldı. Ankara Kadın Platformu üyesi çok sayıda kadın arbede sırasında yaralandı ve gözaltına alındı.

İstanbul'da Kadıköy'de bir araya geldiler

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu’nun çağrısıyla çeşitli şehirlerde düzenlenen eylemlerin İstanbul’daki adresi, Kadıköy’de bulunan Karaköy İskelesi oldu.

"Bugün İran'da yarın her yerde dünyayı yerinden oynatacağız", "İslam devleti istemiyoruz" , "Mahsa için her yerde Jin Jiyan azadi" sloganlarının atıldığı eylemde, basın açıklaması Türkçe ve Farsça okundu.

İranlı kadınların da katıldığı eylemde Ankara ve Samsun'daki gözaltılar protesto edildi.

Basın açıklamasında "Mahsa’nın katledilmesi tüm dünyada erkek devlet şiddetine karşı mücadele eden biz kadınların öfkesi oldu" ifadeleri kullanıldı. Açıklama şöyle devam etti:

"Aynı erkek egemenliğini, aynı erkek şiddetini yaşadığımızı biliyoruz! İran rejiminin dayatmalarına benzer ahlak dayatmalarına maruz kalıyoruz, hayatlarımız giderek kısıtlanıyor. Hayatlarımızdaki şiddet sarmalı İran’da da Türkiye’de de bizzat erkek devlet tarafından örgütleniyor.

Maç izlediği için yargılanan ve yargı önünde kendisini yakan Seher Hüdayari, Kur’an yaktığı yalanı yayıldığı için linç edilen Ferhunde Melikzade, İzmir’de polis tarafından katledilen trans kadın Hande Buse Şeker, Siirt’te uzman çavuş Musa Orhan’ın cinsel saldırısına uğrayan Îpek Er ve saçları gözüktüğü için İran’da ahlak polislerinin işkence etmesiyle katledilen Mahsa Amini. Biz kadınlar kadın olduğumuz için şiddet görüyor, katlediliyoruz. Ve biliyoruz; örgütlenen bu şiddete karşı tek çözüm sınır tanımayan kadın dayanışmasında, kurtuluş ortak mücadelemizde.

Çünkü biliyoruz, İran çok uzağımızda değil. Türkiye’de de bir gecede İstanbul Sözleşmesi feshediliyor, kayyum eliyle kadın kurumları işlevsizleştiriliyor, LGBTİ+lar dini propagandalar ile hedef gösterilerek halk içerisinde nefret söylemi yayılmaya çalışılıyor."

Hep birlikte sesleniyoruz: İran’da, Türkiye’de, her yerde özgürlük istiyoruz!

Ve biliyoruz, hiçbir gerici güç, faşist saldırı, dinci politika biz kadınların özgürleşmesine engel olamayacak. Bugüne kadar kazandığımız hiçbir şey, bizlere egemenler tarafından bahşedilmedi. Hepsini yaşamlarımız pahasına mücadele ederek ellerimizle kazandık. Şimdi bizleri tahakküm altına alan erkek egemenliğine karşı tüm dünyada birlikte yükselteceğimiz kadın mücadelemizle özgürlüğümüzü kazanacağız!"

Basın açıklamasının ardından protestocular Kadıköy'de slogan atmaya devam etti.

Topluluğa "dağılın" çağrısı yapan polis, Farsça ve Kürtçe slogan atılmasını engellemeye çalıştı.