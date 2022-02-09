Isparta'da 75 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki adam, evinde komşuları tarafından ölü bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, Eğirdir'in Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birkaç gündür kendisinden haber alamayan komşuları Doğan Kılıçkaya’nın evine gitti. Evin kapısının aralık olduğunu gören komşular içeriye girdiğinde Kılıçkaya’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Bunun üzerine 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 75 yaşındaki Doğan Kılıçkaya’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Doğan Kılıçkaya’nın cansız bedeni Eğirdir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elektriğin günlerce kesildiği Isparta'da yurttaşlar karanlık ve soğukta kalmıştı. Yalvaç ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Ramazan Nazlı evinde ölü bulunmuş, Nazlı'nın ölüm belgesinde "Birden fazla vücut bölgesi donması tanımlanmıştır" ifadesine yer verildiği ortaya çıkmıştı.