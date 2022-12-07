Isparta'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Isparta'nın Atabey ilçesindeki bir lisenin öğrencilerinden bazılarında, yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, 12 öğrenciyi kent merkezindeki Isparta Şehir Hastanesi'ne ve Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk etti.

Hastanelerde tedaviye alınan öğrencilerden taburcu edilenler olurken, bazı öğrenciler ise gözlem altında tutuluyor. Öğrencilerin dışarıdan yedikleri çiğköfte nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşadığı değerlendiriliyor.

Atabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin yemeklerinden numune alarak inceleme başlatırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de konuyla ilgili idari soruşturma başlatacağı belirtildi. (AA)