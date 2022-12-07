Marketlerde sadece poşetin fiyatı değişmedi: '2023'te de aynı olacak'

TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri görüşmelerine başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı konuşmada önümüzdeki yıl uygulanacak poşet fiyatlarını açıkladı. 2019'da yürürlüğe giren fiyatlandırma sisteminde poşetlere istenen 25 kuruşluk ücret, bu sene de değişmedi. 2023 yılında poşetlerin fiyatı 25 kuruştan satılmaya devam edilecek.

Bakan Kurum, Genel Kurul'da yaptığı açıklamada, "Bu yıl da aldığımız kararla poşet fiyatını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz" dedi.