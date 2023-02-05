İSPARK'ta servis araçları için ücretsiz otopark imkanı

İSPARK, Anadolu ve Avrupa yakasında servis araçlarına ücretsiz hizmet verecek açık otopark alanlarını belirleyerek pilot uygulamayı başlattı. İlk etapta Ataşehir, Bağcılar, Bakırköy, Şişli ve Eyüpsultan ilçelerinde 210 araç kapasiteli beş otopark hizmete girdi.

Beş otoparkın ardından kısa zamanda, Ataşehir ve Esenler’de üç yeni nokta daha servis araçlarının kullanımına açılacak. Servis araçlarının hizmetine sunulan ücretsiz açık otopark bilgileri ve konumları İSPARK mobil uygulama üzerinden de görülebiliyor.

Süre sınırı yok

İSPARK, ücretsiz olarak hizmet verecek otopark girişlerine dikkat çekecek uyarıcı tabelalar yerleştirdi. Servisler, taşıdıkları yolcuları okul ve iş merkezlerine bıraktıktan sonra servis araçları için açılan otoparkları süre sınırı olmadan ücretsiz olarak kullanabilecekler.

İstanbullular, servislerin iş merkezlerinin önüne gelmesini beklemeden yürüme mesafesinde bulunan otopark alanlarına giderek servislere binebilecekler.