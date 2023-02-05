İmamoğlu'ndan İstanbullulara kar fırtınası uyarısı: Mümkün olduğu kadarıyla dışarıya çıkılmamalı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu beklenen kar yağışına karşı alınan tedbirleri açıkladı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

'60-90 kilometre/saat bir fırtına ile kuvvetli kar yağışı bekleniyor'

"Bugün itibariye soğuk hava dalgası bizimle buluşmaya başladı. Özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinden giriş yapan, kuzeyden gelen bir hava akımının ilerleyen saatlerde kara dönüşeceği noktalar var. Bugün özellikle öğleden sonra başlayacak gece saatlerine kadar devam edecek fırtına en önemli başlık.

60-90 kilometre/saat bir fırtına ile kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Hissedilen derecenin -5 ile -7'lere kar düşmesi bekleniyor.

'Perşembe gününe kadar...'

İnsanlarımızın böyle bir hava koşulunda dikkat etmesi lazım. Yolculuklarını ona göre planlaması lazım. Baştan söyleyelim mümkün olduğu kadarıyla dışarıya çıkılmaması, mümkünse bir yolculuk yapılacaksa toplu taşımanın kullanılması önemlidir. Meteoroloji perşembe gününe kadar etkili bir yağış dalgası içerisinde olacağımızı söylüyor.

İstanbul'da yoğun bir çalışma var. 9 bin 649 personel görev başında. Metrobüs yoluna özel kar küreme araçları görev yapacak. Metro istasyonlarında etkili bir hizmet içerisinde olacak. Vatandaşlarımızın konforunu düşünüyoruz. 40 noktada kumanya ve mobil dağıtım gerçekleşecek."