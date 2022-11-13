İSPARK iflasın eşiğinde: Sayıştay mahkemenin yolunu gösterdi

İstanbul'un çeşitli noktalarında otoparkları bulunan, bazı ana arterlerde de ücretli park hizmeti sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSPARK'ın geçen yıl 21 milyon 724 bin lira zarar ettiği anlaşıldı.

Bu veri, İBB ve iştirak şirketlerinin 2021 yılı mali denetimini gerçekleştiren Sayıştay'ın hazırladığı rapora yansıdı.

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre, İSPARK'ın öz kaynaklarının gerçekleşen zararlar nedeniyle yıllar itibariyle karşılıksız kalarak eksi bakiye verdiğinin ifade edildiği raporda, şirket aktiflerinin, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamını karşılamadığının görüldüğü aktarıldı.

Raporda, şirketin 3 yıllık dönem kar ve zararları ile öz kaynak değişim tutarlarına da şöyle yer verildi:

Sayıştay 2021 İSPARK Denetim Raporu

İBB: Pandemi nedeniyle gelirimiz düştü

Oluşan zarar neticesinde İSPARK'ın sermaye ve yedek akçeler toplamının tamamının karşılıksız kaldığının belirtildiği raporda, Türk Ticaret Kanunu'na atıf yapılarak, şirketin aktif toplamın borcunu karşılamaya yetmediğinin anlaşılması halinde yönetim kurulunun bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirerek şirketin iflasını isteyeceğini hatırlattı.

İSPARK bu denetim tespitine ilişkin Sayıştay'a pandemi nedeniyle 2020-2021 arası müşteri sayısını ciddi şekilde düştüğünü, sokağa çıkma yasakları ve pandemi önlemleri neticesinde 2020 ve 2021 yıllarında toplamda 135,5 milyon gelir kaybı yaşadıklarını bildirdi.

Sayıştay: Sermayedeki erime 2019'da başladı

Sayıştay, İBB'nin bu savunmasını da rapora ekleyerek şu şerhi düştü:

"Şirket tarafından yapılan açıklamalar üzerine önceki yıl verilerine bakıldığında, 2017 ve 2018 yılları faaliyet sonuçlarının olumsuz sonuç doğurmadığı, sermayedeki eriyişin pandemi ilanı öncesi dönemde 2019 yılı sonu itibariyle gerçekleşen -34.559.727,43 TL dönem zararı ile başladığı görülmektedir. Dolayısıyla Covid-19 salgınının şirket faaliyetleri üzerinde olumsuz etkisinin olduğunu söylemek mümkün olmakla birlikte, meydana gelen zararları doğrudan salgın tedbirlerine bağlamak da mümkün değildir."

İSPARK, İstanbul genelinde açık, katlı ve yol üstü otoparklarıyla Anadolu Yakası'nda 37 bin 200, Avrupa Yakası'nda ise 79 bin 800 araç kapasitesiyle hizmet veriyor. Her gün yaklaşık 150 bin araç bu otoparkları kullanıyor.