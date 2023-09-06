İspanyol kadın futbolcu Hermoso eski federasyon başkanı Rubiales'i savcılığa şikayet etti

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın futbolcularından Jennifer Hermoso, geçici olarak görevden alınan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in, 20 Ağustos'taki FIFA Kadınlar Dünya Kupası final maçı sonrasında madalya töreninde kendisini taciz etmesinden 17 gün sonra savcılığa başvurdu.

Başkent Madrid'deki Ulusal Mahkeme Savcısı Marta Durantez'e dün gittiği ortaya çıkan İspanyol futbolcunun, söz konusu dudaktan öpme olayı sırasında rızasının olmadığını belirterek, Rubiales hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Mahkeme kaynakları, savcılığın Hermoso'ya, istediği takdirde "cinsel taciz" suçlaması da yapabileceğini belirttiği, İspanyol futbolcunun ilerleyen günlerde bu suçlama için de başvuru yapabileceği ileri sürüldü.

Ne olmuştu?

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Sidney'deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı.

İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüştü.

FIFA Disiplin Kurulunun açtığı soruşturma kapsamında geçici olarak görevinden alınan Rubiales'in istifa etmesi için İspanya'da siyasi ve toplumsal tüm baskılar devam ediyor.

Kültür ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Yüksek Konseyinin başvurusunu değerlendiren Spor Tahkim Mahkemesi (TAD), Rubiales'in hareketlerini "uygunsuz davranış nedeniyle iki ciddi suç" olarak değerlendirse de "ağır suç" tanımlamasını yapmamasından yasal olarak Rubiales'in önünü açan bir karar almıştı.

İspanyol hükümeti ise TAD'a bir kez daha başvurarak "ülke imajına zarar verme" eleştirilerini yönelttiği Rubiales'in görevinden tamamen alınması kararı çıkartmak için girişimde bulundu.

Hükümeti yargı üzerinde baskı kurmakla suçlayan Rubiales, ülkesinden gelen tüm tepkilere rağmen istifa etmiyor.

Olaydan dolayı İspanya Kadın Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Jorge Vilda görevden alınırken yerine 2020'den bu yana milli takımda yardımcı antrenörlük yapan Montse Tome getirildi. (AA)