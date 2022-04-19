İspanyol futbolunu karıştıracak tapeler ortaya çıktı

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in, İspanya Süper Kupası finalinin Suudi Arabistan'a taşınmasına ilişkin Kosmos şirketinin sahibi olan İspanyol defans oyuncusu Gerard Piqué'yle görüşme kayıtları ortaya çıktı.

El Confidencial gazetesinde yer alan habere göre, kupa finalinin transferine ilişkin Kosmos'a ödenen para İspanya Futbol Federasyonu'ndan değil, Suudi yetkililer tarafından gönderildi. Rubiales'in ise, söz konusu anlaşmayı federasyonun yönetim kademelerinden gizli tuttuğu ortaya çıktı. Kupa finalinin Suudi Arabistan'a taşınmasına ilişkin Kosmos şirketinin arabulucu olduğu 2019 yılından bu yana biliniyordu.

Rubiales'in, ayrıca federasyonun etik komitesinin cinsiyet ayrımcılığı olan ve idamın olduğu bir ülkede yapılmaması yönünde sunduğu raporu veto ettiği ortaya kondu. Bu kararın ardından federasyon yöneticilerinden Ana Muñoz ve 3 komite yöneticisinin istifa ettiği bildirildi.

24 milyon avro pay aldı

Federasyon, Suudi Arabistan'ın organizasyon şirketi Sela'yla yaptığı anlaşmada, düzenlenecek 6 Süper Kupa finalinden 40 milyon avro toplamayı kabul etti. Anlaşmanın 4 yıl opsiyonlu olarak uzatma seçeneği bulunduğu kaydedildi. Federasyon başkanı Rubiales'in Pique'nin şirketi için 4 milyon avro daha fazla talep ettiği ifade edildi. Kosmos şirketinin bu anlaşmadan toplamda 24 milyon avro pay aldığı ortaya çıktı.

Ses kayıtları

Pique'nin Rubiales ile konuşmasında, kendisine o dönem finalde oynayacak Real Madrid'e istediği parayı vermesini, aksi takdirde anlaşmanın suya düşeceğini belirtiyor. Real Madrid'in kendisine henüz yanıt vermediğini söyleyen Rubiales ise, Real Madrid için "Bunlar tam bir o... çocuğu" ifadesini kullanıyor.

Rubiales, anlaşmanın sağlanmasının ardından15 Eylül 2019 tarihinde Pique'yi arayarak kendisini tebrik ediyor.

Rubiales iddiaları reddetmişti

İspanya Süper Kupası, ilk kez Ocak 2020’de Suudi Arabistan’da düzenlenmişti. Real Madrid'le Atletico Madrid'in oynadığı final sonrasında Kosmos şirketinin söz konusu finalin Suudi Arabistan'da oynanması için aracılık yaptığı ve bu anlaşmadan para kazandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Rubiales bu iddiaları yalanlamıştı.

Pique: Özür dilemeyi düşünmüyorum

Kayıtların ortaya çıkmasının ardından kişisel twitch hesabından açıklama yapan Pique, yapılan anlaşmanın yasal olduğunu öne sürdü. Pique, "Bunu turnuvayı daha ilgi çekici hale getirmek için yaptık. Formatı değiştirmeden önce federasyon 120 bin Euro kazanıyordu. Bu turnuvadan sonra 40 milyon Euro kazandılar” dedi.

Pique, "Aktif olarak oynayan bir futbolcu oalrak böyle bir iş yapmanın doğru olmadığını biliyorum ama bunun için özür dilemeyi de düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.